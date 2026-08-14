Informations pratiques

Chaux-Neuve

Balade en main poney (dès 3 ans) sports nature

Centre équestres les Cerclevaux et/ou centre équestre des Bâties à Mouthe Chaux-Neuve Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-31

Balade en main de Poney pour les enfants de 3 ans et plus, sur les sites des centres équestres de Cerclevaux à Chaux-Neuve ou celui des Bâties à Mouthe.

tarif

10€/h

Réservation obligatoire ! .

Centre équestres les Cerclevaux et/ou centre équestre des Bâties à Mouthe Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr

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English : Balade en main poney (dès 3 ans) sports nature

L’événement Balade en main poney (dès 3 ans) sports nature Chaux-Neuve a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS