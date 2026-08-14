Balade en main poney (dès 3 ans) sports nature Chaux-Neuve
vendredi 14 août 2026 · Chaux-Neuve
Informations pratiques
Chaux-Neuve
Balade en main poney (dès 3 ans) sports nature
Centre équestres les Cerclevaux et/ou centre équestre des Bâties à Mouthe Chaux-Neuve Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-31
Balade en main de Poney pour les enfants de 3 ans et plus, sur les sites des centres équestres de Cerclevaux à Chaux-Neuve ou celui des Bâties à Mouthe.
tarif
10€/h
Réservation obligatoire ! .
Centre équestres les Cerclevaux et/ou centre équestre des Bâties à Mouthe Chaux-Neuve 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mathilde.picot@cheval-passion-jura.fr
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English : Balade en main poney (dès 3 ans) sports nature
L’événement Balade en main poney (dès 3 ans) sports nature Chaux-Neuve a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS