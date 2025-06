Balade en mer avec Chef de bord – Trégastel 1 juillet 2025 07:00

Côtes-d’Armor

Balade en mer avec Chef de bord
41 avenue de la Grève Blanche
Trégastel
Côtes-d'Armor

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-31

2025-07-01

Balade nautique

Venez profiter d’une excursion à la voile de 2h30 au cœur des chaos granitiques. Marée, balise, oiseaux marins n’auront plus de secret pour vous. Le “chef de bord”, vous encouragera à participer aux manœuvres, à prendre la barre, à régler les voiles ou tout simplement à savourer l’instant présent. Qui sait, vous pourriez croiser un phoque curieux ou admirer le plongeon d’une sterne.

Réservez votre créneau de 2h30 de balade en mer, ce, entre 10h et 16h.

Combinaisons disponibles sur demande.

Plus d’infos et réservations sur place ou par e-mail. .

41 avenue de la Grève Blanche

Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

