Balade en mer découverte demi-journée à bord du Phoenix Granville

Balade en mer découverte demi-journée à bord du Phoenix

Quai Sud Granville Manche

Début : 2025-08-01 11:00:00

fin : 2025-08-01 14:00:00

2025-08-01

Venez découvrir la navigation à la voile traditionnelle lors de nos sorties en mer en demi-journée à bord du Phoenix, brick danois datant de 1929, lors de son escale au port de Granville. Ce navire emblématique est connu pour avoir tourné dans de nombreux films et séries, 1492 Christophe Colomb, Au cœur de l’Océan ou encore Outlander. Plongez dans l’univers pirate de ce magnifique navire, apprenez-en davantage sur la navigation traditionnelle. Une expérience unique vous attend, mêlant histoire, aventure et convivialité. Embarquez pour un voyage inoubliable

Quai Sud Granville 50400 Manche Normandie +33 6 71 27 95 13 contact@aha56.com

English : Balade en mer découverte demi-journée à bord du Phoenix

Come and discover traditional sailing during our half-day outings aboard the Phoenix, a Danish brig dating from 1929, when it calls at the port of Granville. This emblematic ship is famous for having appeared in numerous films and TV series, including 1492: Christopher Columbus, Au c?ur de l’Océan and Outlander. Immerse yourself in the pirate world of this magnificent ship, and learn more about traditional navigation. A unique experience awaits you, combining history, adventure and conviviality. Embark on an unforgettable voyage

German :

Entdecken Sie das traditionelle Segeln auf unseren halbtägigen Segeltörns an Bord der Phoenix, einer dänischen Brigg aus dem Jahr 1929, während sie den Hafen von Granville anläuft. Dieses symbolträchtige Schiff ist aus zahlreichen Filmen und Serien bekannt, darunter 1492: Christoph Kolumbus, Au c?ur de l’Océan oder Outlander. Tauchen Sie ein in die Piratenwelt dieses wunderschönen Schiffes und lernen Sie mehr über die traditionelle Seefahrt. Es erwartet Sie eine einzigartige Erfahrung, die Geschichte, Abenteuer und Geselligkeit miteinander verbindet. Begeben Sie sich auf eine unvergessliche Reise

Italiano :

Venite a scoprire la navigazione tradizionale durante le nostre uscite di mezza giornata a bordo del Phoenix, un brigantino danese del 1929, quando fa scalo nel porto di Granville. Questa nave iconica è famosa per essere apparsa in numerosi film e serie televisive, tra cui 1492: Christopher Columbus, Au c?ur de l’Océan e Outlander. Immergetevi nel mondo dei pirati di questa magnifica nave e imparate qualcosa di più sulla navigazione tradizionale. Vi aspetta un’esperienza unica che unisce storia, avventura e convivialità. Partite per un viaggio indimenticabile

Espanol :

Descubra la navegación tradicional durante nuestras salidas de medio día a bordo del Phoenix, un bergantín danés de 1929 que hace escala en el puerto de Granville. Este emblemático barco es famoso por haber aparecido en numerosas películas y series de televisión, como 1492: Cristóbal Colón, Au cœur de l’Océan y Outlander. Sumérjase en el mundo pirata de este magnífico barco y aprenda más sobre la navegación tradicional. Le espera una experiencia única que combina historia, aventura y convivencia. Embárquese en un viaje inolvidable

