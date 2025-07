Balade en milieu naturel Scharrachbergheim-Irmstett

Balades nature, à la découverte des milieux naturels

Dans le cadre de la démarche Trame Verte et Bleue et de leur action conjointe en faveur de la biodiversité, les Communautés de Communes de la Mossig et du Vignoble et du Pays de Saverne vous proposent des balades nature.

Ces sorties tout public vous emmèneront à la découverte de différents milieux naturels sur les 2 territoires et seront l’occasion de vous présenter les enjeux TVB.

5 sorties sont au programme

Mercredi 13 août / 9h30-11h30 Colline du Scharrachberg

Découverte des animaux ailés du Scharrachberg, ceux qui y vivent durant l’été papillons, sauterelles, oiseaux… et qui disparaissent à l’arrivée de l’automne.

Sortie animée par la Maison de la Nature Bruche Piémont

-> RDV à Scharrachbergheim lieu exact communiqué lors de l’inscription

Pour vous inscrire https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont

Note balade avec un léger dénivelé.

Lundi 18 août / 9h30-11h30 Colline du Goeftberg

Découverte des plantes sauvages du Goeftberg. À côté d’un chemin ou à vos pieds, elles se dévoilent à qui sait les observer formes, couleurs, odeurs… une simple promenade devient l’occasion d’apprendre à reconnaître quelques espèces communes.

Sortie animée par la Maison de la Nature Bruche Piémont

-> RDV à Hohengoeft lieu exact communiqué lors de l’inscription

Pour vous inscrire https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont

Vendredi 29 août / 10h-12h Paysages du Piémont

Découverte de la faune, de la flore et des paysages du Piémont des Vosges du Nord.

Sortie animée par l’association la Grange aux Paysages

-> RDV à Ernolsheim-lès-Saverne lieu exact communiqué lors de l’inscription

Pour vous inscrire 03 88 00 55 55 info@grangeauxpaysages.fr

Mardi 21 octobre / 14h-16h La forêt, lieu de vie, lieu de passage

Découverte de la faune et de la flore forestière, des espèces qui y vivent, mais également les espèces qui ne sont que de passage.

Sortie animée par l’association la Grange aux Paysages

-> RDV à Marmoutier lieu exact communiqué lors de l’inscription

Pour vous inscrire 03 88 00 55 55 info@grangeauxpaysages.fr

Jeudi 23 octobre / 14h-16h Qu’est-ce qui se trame dans la prairie ?

A travers une balade ludique et sensorielle, partez à la découverte de la faune et la flore des zones humides et aquatiques.

Sortie animée par l’association la Grange aux Paysages

-> RDV à Dettwiller lieu exact communiqué lors de l’inscription

Pour vous inscrire 03 88 00 55 55 info@grangeauxpaysages.fr 0 .

rue des Jardins Scharrachbergheim-Irmstett 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 47 96

