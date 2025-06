Balade en mob’ à la découverte de la Venise Verte – Drapelle Vix 2 juillet 2025 14:00

Vendée

Balade en mob’ à la découverte de la Venise Verte Drapelle Camping Ô P’tit Marais Vix Vendée

Tarif : 57 – 57 – 57 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 14:00:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

2025-09-03

2025-09-10

2025-09-17

2025-09-24

2025-10-01

2025-10-08

2025-10-15

2025-10-22

2025-10-29

2025-11-05

Cap vers la fraîcheur des conches et la douceur de la Sèvre Niortaise. Enfourchez votre mob’ et filez cheveux au vent jusqu’au cœur de la Venise Verte.

Sur la route des petits ponts, des arbres penchés, des reflets d’eau partout… et le doux parfum des balades bucoliques.

Faites une pause à l’embarcadère du Mazeau, en accès libre, pour flâner au bord de l’eau ou embarquer pour une virée sur les canaux :

→ Barque à partir de 20 €

→ Canoë à partir de 18 €

→ Paddle à partir de 15 €

(ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h)

À vivre absolument garer sa mobylette et partir pagayer… un combo parfait pour jouer les aventuriers rétro au cœur du Marais mouillé.

Tarif 57€ par personne

Réservation obligatoire

Départ tous les mercredis à partir du 02 juillet 2025 soit à 9h30 soit à 14h00

Être âgé d’au minimum 18 ans et titulaire d’un certificat autorisant la conduite sur route (BSR, permis AM, A1, A2, A ou B).

Rendez-vous 30 minutes avant le départ de la balade au point de stationnement indiqué sur votre réservation, soit 09h00 pour un départ à 09h30 et 13h30 pour un départ à 14h00.

A votre arrivée, nous finaliserons les modalités de réservation, nous vous donnerons les consignes et conseils pour un bon déroulement de l’activité, vous recevrez les équipements nécessaires.

Vous partez en balade en étant guidé par l’itinéraire pré-enregistré sur un GPS. Il est impératif de le suivre pour des questions d’assurance, d’autonomie du véhicule et d’assistance en cas de besoin.

Nous avons défini l’itinéraire pour que vous puissiez profiter des paysages et des monuments.

Roulez tranquille pour découvrir et apprécier différemment !

Arrêtez-vous pour contempler, immortaliser, rencontrer et partager votre aventure.

L’itinéraire comprend une ou des pause(s) découverte(s) avec une ou des proposition(s) de visite(s) de notre patrimoine.

Le retour devra se faire à 12h30 pour une balade se terminant le matin, à 17h00 pour une balade se terminant l’après-midi.

Tout retard injustifié de plus de 15 minutes sera facturé en complément.

Sont inclus dans les forfaits :

La location du cyclomoteur.

Les équipements obligatoires de sécurité casque, Gants et gilet de sécurité.

Les accessoires de protection poncho en cas de pluie et chaîne antivol.

Les accessoires d’hygiène charlotte à porter sous le casque, gel hydroalcoolique à appliquer avant et après le port des gants.

Un GPS pour le guidage de l’activité avec un itinéraire pré-enregistré.

Une petite caisse de rangement fermant à clé.

Le carburant.

L’assurance.

L’assistance technique en cas de besoin.

Ne sont pas inclus dans les forfaits et sont à prévoir par les participants :

Les vêtements de protection blouson, pantalon et chaussures adaptées.

Un sac à dos si vous devez emmener plus d’équipements.

Les repas, collation ou boisson durant les pauses.

Les tickets d’entrées pour les visites facultatives, si payantes.

Le versement d’un dépôt de garanties (caution) par chèque, carte ou espèces. .

Drapelle Camping Ô P’tit Marais

Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 75 46 70 26 contact@moteurdubontemps.com

English :

Head for the freshness of the conches and the gentleness of the Sèvre Niortaise. Hop on your moped and ride your hair to the heart of Venise Verte.

German :

Machen Sie sich auf den Weg zu den kühlen Conches und der sanften Sèvre Niortaise. Steigen Sie auf Ihr Moped und fahren Sie mit wehenden Haaren bis ins Herz des Grünen Venedigs.

Italiano :

Dirigetevi verso la freschezza delle conche e le dolci acque della Sèvre Niortaise. Salite sul vostro motorino e lasciate che il vento vi scompigli i capelli nel cuore della Venise Verte.

Espanol :

Diríjase al frescor de las caracolas y a las mansas aguas del Sèvre Niortaise. Súbase a su ciclomotor y déjese llevar por el viento hasta el corazón de la Venise Verte.

L’événement Balade en mob’ à la découverte de la Venise Verte Vix a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin