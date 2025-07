Balade en mobylette: Lo Petarèl Soturac

Balade en mobylette: Lo Petarèl Soturac dimanche 12 octobre 2025.

Balade en mobylette: Lo Petarèl

City stade Soturac Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 07:30:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Les meules de Foin organisent leur deuxième édition de la balade en mobylettes.

Nouveau parcours de 90 km sur nos belles routes du Lot avec une pause casse-croute , des véhicules d’assistance sont prévus pour les mobylettes et les pilotes en cas de panne . Retour prévu vers 12h30 , suivi d’un repas pour partager un moment convivial entre passionnés de mobylettes .

L’accueil des pilotes se fera à partir de 07h30.

Pour les accompagnants, il est possible de ne participer qu’au repas.

La réservation est obligatoire.

L’inscription se fait sur: https://www.helloasso.com/associations/les-meules-de-foin/evenements/lo-petarel-2e-edition

25 .

City stade Soturac 46700 Lot Occitanie

English :

Les meules de Foin are organizing their second moped ride.

A new 90 km route on our beautiful Lot roads, with a snack break. Assistance vehicles are available for mopeds and riders in case of breakdown. The return journey is scheduled for around 12.30 p.m., followed by a meal to share a convivial moment with other moped enthusiasts.

Drivers will be welcomed from 07:30.

For accompanying persons, it is possible to participate only in the meal.

Booking is compulsory.

To register, go to: https://www.helloasso.com/associations/les-meules-de-foin/evenements/lo-petarel-2e-edition

German :

Les meules de Foin organisieren ihre zweite Mopedfahrt.

Die neue 90 km lange Strecke führt über die schönen Straßen des Lot mit einer Pause für einen Imbiss. Für die Mopeds und die Fahrer stehen im Falle einer Panne Hilfsfahrzeuge zur Verfügung. Die Rückkehr ist für ca. 12.30 Uhr geplant, gefolgt von einem Essen, um einen geselligen Moment unter Mopedliebhabern zu verbringen.

Die Fahrer werden ab 7.30 Uhr empfangen.

Für die Begleitpersonen besteht die Möglichkeit, nur am Essen teilzunehmen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Die Anmeldung erfolgt über: https://www.helloasso.com/associations/les-meules-de-foin/evenements/lo-petarel-2e-edition

Italiano :

Les meules de Foin organizzano il loro secondo giro in motorino.

Un nuovo percorso di 90 km sulle splendide strade del Lot, con una pausa merenda. In caso di guasto, saranno disponibili veicoli di assistenza per i ciclomotori e i ciclisti. Il ritorno è previsto per le 12.30 circa, seguito da un pasto per condividere un momento di convivialità con altri appassionati di ciclomotori.

I conducenti saranno accolti a partire dalle 07:30.

Per gli accompagnatori è possibile partecipare solo al pasto.

La prenotazione è obbligatoria.

Per iscriversi, visitare il sito: https://www.helloasso.com/associations/les-meules-de-foin/evenements/lo-petarel-2e-edition

Espanol :

Les meules de Foin organizan su segundo paseo en ciclomotor.

Un nuevo recorrido de 90 km por las bellas carreteras del Lot, con una pausa para un tentempié. Habrá vehículos de asistencia disponibles para ciclomotores y ciclistas en caso de avería. El regreso está previsto hacia las 12h30, seguido de una comida para compartir un momento de convivencia con otros apasionados de los ciclomotores.

Los conductores serán recibidos a partir de las 07.30 horas.

Los acompañantes sólo podrán participar en la comida.

La reserva es obligatoria.

Para inscribirse, visite: https://www.helloasso.com/associations/les-meules-de-foin/evenements/lo-petarel-2e-edition

L’événement Balade en mobylette: Lo Petarèl Soturac a été mis à jour le 2025-07-21 par OT Cahors Vallée du Lot