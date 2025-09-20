Balade en navette électrique “La Marinette” Capitainerie de Port Camargue Le Grau-du-Roi

Balade en navette électrique “La Marinette” 20 et 21 septembre Capitainerie de Port Camargue Gard

Gratuit. Balades sur pré-inscription : max 12 inscrits auprès de la Capitainerie de Port Camargue.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Départs samedi & dimanche à 11h, 14h et 16h (places limitées, inscription obligatoire au 04 6651 10 45).

+ Traversées Quai Ulysse / Quai Capitainerie de 9.00 à 11.00

– Traversées 12.00 – 12.30

– Traversées 15.00-16.00

– Visite commentée 16.00-17.00

Installation d’une urne pour les Dons aux Sauveteurs en Mer

Capitainerie de Port Camargue 5 avenue du Centurion, 30240 Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 55 51 10 45 »}]

Explorez les Marinas et le 1er port de plaisance d’Europe

© Port Camargue