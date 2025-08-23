Balade en paddle/canoë-kayak sur l’Aure Pont de Montfréville La Cambe

Balade en paddle/canoë-kayak sur l’Aure Pont de Montfréville La Cambe samedi 23 août 2025.

Balade en paddle/canoë-kayak sur l’Aure

Pont de Montfréville 29 le marais La Cambe Calvados

Début : 2025-08-23 10:00:00

fin : 2025-08-23 12:00:00

2025-08-23 2025-09-13 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-18

Découvrez les marais du Cotentin grâce au rythme de vos pagaies.

En paddle / canoë-kayak, découvrez les marais du Cotentin et du Bessin en famille, en solo ou entre amis.

Au rythme de vos pagaies, vous partez sur la rivière de l’Aure à la découverte de l’écosystème des marais où la faune et la flore se livrent à vous avec la présence des oiseaux migrateurs et des mammifères.

La balade démarre et arrive au pont de Monfréville, mais avant le départ il faudra voir (ou revoir) les techniques données par le moniteur diplômé, puis ensuite la balade commencera.

Arriverez vous à rester debout sur votre paddle ? Peu importe vous serez récompensé par la beauté et la biodiversité des paysages du Bessin.

La balade est possible en canoë-kayak 2/3 ou 4 places.

Pour tout public (sachant nager).

Tarif adulte 30€ par pers

Tarif ado (de 11 à 18 ans) 25€ par pers

Tarif enfant (de 4 à 10 ans, accompagnant un adulte) 5€ par pers

Tarif groupe (+ 8 pers) 25€ par pers

Les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’une personne majeure pendant la balade.

Autres dates possibles sur demande à partir de 4 personnes entre avril et octobre.

Matériel / équipement fournis

Le gilet, le paddle / canoë-kayak et la pagaie vous seront fournis par Tchak Aventures.

Vêtement à prévoir

L’été Maillot de bain ou tenue qui ne craint pas l’eau / Chaussons de mer ou chaussures fermées obligatoires / lunettes du soleil et la crème solaire (si si ! parfois ça chauffe chez nous)

Printemps / automne Tenue chaude qui ne craint pas l’eau / Chaussons de mer ou chaussures fermées obligatoires / Coupe-vent ou k-way / Serviette et tenue de rechange

Vêtement de rechange est fortement conseiller mais ATTENTION ! Pas de vestiaire ni de toilette sur le lieu de RDV.

Contactez nous ! Pour plus d’informations. .

Pont de Montfréville 29 le marais La Cambe 14230 Calvados Normandie +33 6 82 12 46 24 contact@tchak-aventures.fr

English : Balade en paddle/canoë-kayak sur l’Aure

Discover the Cotentin marshes with the rhythm of your paddles.

German : Balade en paddle/canoë-kayak sur l’Aure

Entdecken Sie die Sümpfe von Cotentin dank des Rhythmus Ihrer Paddel.

Italiano :

Scoprite le paludi del Cotentin al ritmo delle vostre pagaie.

Espanol :

Descubra las marismas del Cotentin al ritmo de sus remos.

L'événement Balade en paddle/canoë-kayak sur l'Aure La Cambe a été mis à jour le 2025-07-29