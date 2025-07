Balade en paddle et coucher de soleil Royère-de-Vassivière

Balade en paddle et coucher de soleil Royère-de-Vassivière lundi 14 juillet 2025.

Balade en paddle et coucher de soleil

Vauveix Royère-de-Vassivière Creuse

Balade en stand up paddle encadrée par un moniteur pour profiter d’une initiation au paddle et du coucher de soleil sur le lac, et des merveilles que le site a à nous offrir, en famille ou entre amis. Accessible aux personnes handicapées. .

Vauveix Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 78 02 nautic-club-limousin23@orange.fr

