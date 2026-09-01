Balade en petit train dans Blainville-sur-Orne | Journées du Patrimoine Médiathèque les Motordus Blainville-sur-Orne

Informations pratiques

Blainville-sur-Orne

Balade en petit train dans Blainville-sur-Orne | Journées du Patrimoine

Médiathèque les Motordus 5 bis Rue du Général Leclerc Blainville-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 10:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, (re)découvrez votre ville à bord d’un petit train touristique pour une balade historique commentée.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, (re)découvrez votre ville à bord d’un petit train touristique pour une balade historique commentée.

Durée 30 min, RDV médiathèque, réservation conseillée le 5/09 de 10h à 12h lors du forum des sports et des associations aux gymnases Marie Paradis et André Lenormand ou 15/09 de 17h à 19h et le 16/09 de 14h à 16h à l’OMAC / Tourbillon. .

Médiathèque les Motordus 5 bis Rue du Général Leclerc Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie +33 2 31 06 02 06

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English : Balade en petit train dans Blainville-sur-Orne | Journées du Patrimoine

To mark Heritage Days, (re)discover your town aboard a little tourist train on a guided historical tour.

L’événement Balade en petit train dans Blainville-sur-Orne | Journées du Patrimoine Blainville-sur-Orne a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Caen la Mer