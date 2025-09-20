Balade en petit train Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne Saint-Clément

Balade en petit train Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne Saint-Clément samedi 20 septembre 2025.

Balade en petit train 20 et 21 septembre Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne Saône-et-Loire

Tarif : 5 € | Gratuit pour les moins de 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de Mâcon lors d’une balade en petit train. Des départs sont prévus à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

Office de tourisme Mâcon Sud Bourgogne 1 place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 21 07 07 http://www.macon-tourism.com https://www.facebook.com/M%C3%A2con-Sud-Bourgogne-Tourisme-102560518185739;https://www.instagram.com/destinationsudbourgogne/;https://www.youtube.com/user/VisitezMacon

© Ville de Mâcon