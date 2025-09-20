Balade en petit train Salies-de-Béarn
Dans les rues de la ville Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Exceptionnellement pour la journée européenne du patrimoine, venez découvrir Salies en compagnie de son petit train touristique. Il vous révélera les secrets de l’histoire de la petite cité du sel ! Adultes et enfants, amateurs d’histoire ou bons vivants, c’est à faire sans hésiter !
Départs du parking Graner (à deux pas du Casino) le premier est à 15h et le dernier à 16h45. Circuit de 30-45 minutes environ selon la circulation. .
Dans les rues de la ville Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com
