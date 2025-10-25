Balade en petit train Salies-de-Béarn

Balade en petit train Salies-de-Béarn samedi 25 octobre 2025.

Balade en petit train

Dans les rues de la ville Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Venez découvrir Salies avec son petit train touristique pour vous révéler les secrets de l’histoire de la petite cité du sel ! Adultes et enfants, amateurs d’histoire ou bons vivants, c’est à faire sans hésiter !

Départs du parking Graner le premier est à 15h et le dernier à 16h45. Circuit de 30-45 minutes environ selon la circulation. .

Dans les rues de la ville Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com

