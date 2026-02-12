Balade en pirogue en Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage

Balade en pirogue en Baie de Canche

Accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Dans le cadre du Festival de l’oiseau et de la nature

Glissez en pirogue au coeur de la Baie de Canche !

Embarquez pour une expérience unique, où chaque coup de pagaie vous porte au rythme de la marée, dans une harmonie sereine et collective.

En pirogue, le regard change, la nature se révèle, et chaque détail de la baie prend vie.

Accompagnés d’une guide nature, vous découvrez un écosystème préservé, observez les phoques et les oiseaux, toujours à distance respectueuse.

On se sent alors plus proche de la nature, immergés dans ce paysage vivant et sauvage.

2h

Jauge limitée

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co et le Centre Nautique de la Baie de Canche .

Accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

