Balade en pleine conscience Neuville La Roche-Neuville

Balade en pleine conscience

Neuville Ecluse de Neuville La Roche-Neuville Mayenne





Début : 2025-11-20 09:30:00

fin : 2025-11-20 11:00:00

Date(s) :

2025-11-20 2025-12-04

Balade en pleine conscience !

Je vous propose également une expérience de balade en pleine conscience pour une matinée de détente et de bien être. À découvrir !

Il est préférable de réserver les activités en me contactant par message privé ou par téléphone au 06 79 66 31 05. .

Neuville Ecluse de Neuville La Roche-Neuville 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 79 66 31 05

English :

Mindfulness walk!

German :

Achtsamer Spaziergang!

Italiano :

Passeggiata mindfulness!

Espanol :

Paseo Mindfulness

