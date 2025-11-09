Balade en polyphonie Église Sainte-Jeanne d’Arc de Coëffort Le Mans

Balade en polyphonie

Église Sainte-Jeanne d’Arc de Coëffort Place George Washington Le Mans Sarthe

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

L’association Culture et Loisirs de la Mission organise des activités (marché aux livres et concerts) dans le magnifique cadre de l’Eglise Ste Jeanne d’Arc de Coëffort, de propriété de la ville du Mans.

Balade en polyphonie. Ensemble vocal Chor Al’Mans et ensemble instrumental l’écho du Monastier.

Un voyage musical à travers les siècles, de l’aube du Moyen Âge à l’éclat de la Renaissance.

Un grand-père entraîne ses petits-enfants dans un monde imaginaire où résonnent les voix des siècles passés. Hildegarde von Bingen, Josquin des Prés, Lasso, Gabrieli, Monteverdi… les grands compositeurs reprennent vie à travers les voix, les cuivres anciens et les récits de ce spectacle original.

Entre rêve et histoire, Balade en polyphonie invite petits et grands à découvrir la beauté des musiques du Moyen Âge et de la Renaissance, dans une mise en scène chaleureuse et accessible à tous.

Un moment unique où la musique ancienne devient une aventure vivante et pleine de couleurs ! .

Église Sainte-Jeanne d’Arc de Coëffort Place George Washington Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 21 18 10 jean.lenoble2@9online.fr

English :

The Culture et Loisirs de la Mission association organizes activities (book markets and concerts) in the magnificent setting of the Eglise Ste Jeanne d’Arc de Coëffort, owned by the town of Le Mans.

German :

Der Verein Culture et Loisirs de la Mission organisiert Aktivitäten (Büchermarkt und Konzerte) in der wunderschönen Umgebung der Kirche Ste Jeanne d’Arc de Coëffort, die sich im Besitz der Stadt Le Mans befindet.

Italiano :

L’associazione Culture et Loisirs de la Mission organizza attività (mercato del libro e concerti) nella splendida cornice della chiesa di Santa Giovanna d’Arco a Coëffort, di proprietà della città di Le Mans.

Espanol :

La asociación Culture et Loisirs de la Mission organiza actividades (mercado del libro y conciertos) en el magnífico marco de la iglesia de Santa Juana de Arco de Coëffort, propiedad de la ciudad de Le Mans.

