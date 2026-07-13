Balade en poney et nocturne du labyrinthe Lieu-dit Malido Saint-Alban
mardi 21 juillet 2026 · Lieu-dit Malido · Saint-Alban
Informations pratiques
Saint-Alban
Balade en poney et nocturne du labyrinthe
Lieu-dit Malido Labyrinthe de malido Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Activité balade en poney pour les enfants de moins de 35kg.
Suivi d’un accès au labyrinthe en nocturne à partir de 21h.
Pôle restauration galettes, côtes de porc, crêpes, boissons… Vous avez la possibilité d’y apporter vos grillades, nous vous préparons les braises…
RESERVATION OBLIGATOIRE POUR LA RESTAURATION UNIQUEMENT
N’oubliez pas votre lampe de poche !
Gratuit pour les -4 ans .
Lieu-dit Malido Labyrinthe de malido Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 56 77 61
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English :
L’événement Balade en poney et nocturne du labyrinthe Saint-Alban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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