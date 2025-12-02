Balade en raquettes à neige du jour de l’an Linthal

Balade en raquettes à neige du jour de l’an

Route des Crêtes Linthal Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-01 10:00:00

fin : 2026-01-01 13:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Balade en raquette à neige pour commencer l’année. Balade accompagnée par un accompagnateur diplômé

Profitez de 5% de réduction en réservant sur https://www.destinationsportnature.com/ ou au 06 20 65 93 16 avec le code OTG2025

Fêter la Nouvelle Année en pleine nature entouré de montagnes et de magnifiques paysages. Débutez cette année avec un moment magique et une ambiance chaleureuse.

Les Vosges vous attendent pour une expérience mémorable !

Route des Crêtes Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63

English :

Snowshoeing to start the year. Accompanied by a qualified guide

Take advantage of a 5% discount by booking on https://www.destinationsportnature.com/ or by calling 06 20 65 93 16 with code OTG2025

