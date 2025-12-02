Balade en raquettes à neige du jour de l’an Linthal
Balade en raquettes à neige du jour de l’an Linthal jeudi 1 janvier 2026.
Balade en raquettes à neige du jour de l’an
Route des Crêtes Linthal Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-01-01 10:00:00
fin : 2026-01-01 13:00:00
Date(s) :
2026-01-01
Balade en raquette à neige pour commencer l’année. Balade accompagnée par un accompagnateur diplômé
Profitez de 5% de réduction en réservant sur https://www.destinationsportnature.com/ ou au 06 20 65 93 16 avec le code OTG2025
Fêter la Nouvelle Année en pleine nature entouré de montagnes et de magnifiques paysages. Débutez cette année avec un moment magique et une ambiance chaleureuse.
Les Vosges vous attendent pour une expérience mémorable !
Route des Crêtes Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63
English :
Snowshoeing to start the year. Accompanied by a qualified guide
Take advantage of a 5% discount by booking on https://www.destinationsportnature.com/ or by calling 06 20 65 93 16 with code OTG2025
