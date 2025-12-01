Balade en raquettes à neige soirée nouvel an

Route des crêtes Linthal Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31 18:30:00

fin : 2025-12-31 22:30:00

Date(s) :

2025-12-31

Nous vous proposons de magnifique parcours où vous découvrirez pendant une soirée de magnifiques paysages du masif vosgien.

.

Route des crêtes Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63

English :

We’re offering you some magnificent routes where you can spend an evening discovering the magnificent landscapes of the Vosges mountains.

L’événement Balade en raquettes à neige soirée nouvel an Linthal a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller