Balade en raquettes Bonnevaux
Balade en raquettes Bonnevaux mardi 30 décembre 2025.
Balade en raquettes
Ancien téléski Bonnevaux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 18:00:00
fin : 2025-12-30 19:00:00
Date(s) :
2025-12-30 2026-01-30
Parcours d’environ 3km (dénivelé 200 m). Possibilité de louer des raquettes. Accompagnée par Jean-Luc Girod.
Sur inscription à la médiathèque. .
Ancien téléski Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
English : Balade en raquettes
German : Balade en raquettes
Italiano :
Espanol :
L’événement Balade en raquettes Bonnevaux a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS