Balade en raquettes

Ancien téléski Bonnevaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 18:00:00

fin : 2025-12-30 19:00:00

Date(s) :

2025-12-30 2026-01-30

Parcours d’environ 3km (dénivelé 200 m). Possibilité de louer des raquettes. Accompagnée par Jean-Luc Girod.

Sur inscription à la médiathèque. .

Ancien téléski Bonnevaux 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

L’événement Balade en raquettes Bonnevaux a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS