Balade en raquettes nocturne LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

Raquettes chevillées aux pieds et frontale sur le bonnet, pars en balade depuis le secteur de Bédéret pour te retrouver à l’écart de la station de ski, aux dernières lueurs du jour. Le bonheur existe savourer la montagne dans sa tranquillité, admirer le ciel étoilé et la clarté des sommets, se laisser surprendre par les bruits de la faune environnante…

À mi-chemin, une cabane de berger isolée t’attend pour une petite collation authentique en toute convivialité.

Randonnée accompagnée par des professionnels (raquettes et bâtons fournis, prévoir une lampe frontale) découverte panoramique, balade en raquettes avec flambeaux et collation à la cabane (vin chaud, gâteau à la broche, tourtes).

> Sous réserve des conditions météorologiques.

> Réservation obligatoire Chez Mlle Flor à Luz-Saint-Sauveur ou au 06 21 99 15 21

> A partir de 8 ans.

> Tarif 30€/pers. .

LUZ ARDIDEN Devant la billetterie de Béderet Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 03 49 19 grustpyreneestoy@gmail.com

English :

With snowshoes strapped to your feet and a headlamp on your bonnet, set off on a hike from the Bédéret sector to find yourself away from the ski resort, at the last light of day. There’s happiness to be found in savoring the mountains in all their tranquility, admiring the starry skies and the clarity of the peaks, and being surprised by the sounds of the surrounding fauna…

Halfway along the trail, an isolated shepherd’s hut awaits you for an authentic and convivial snack.

Hiking accompanied by professionals (snowshoes and poles supplied, bring a headlamp): panoramic discovery, snowshoe walk with torches and snack at the hut (mulled wine, spit cake, pies).

