Balade en raquettes pour découvrir le Haut-Jura en hiver

Lamoura Jura

Début : 2026-02-04 13:30:00

fin : 2026-02-04 16:30:00

2026-02-04

Venez profiter du Haut-Jura en hiver !

Promenons-nous en raquettes au son de la neige qui crisse, et découvrons les techniques des animaux pour passer l’hiver au mieux.

À partir de 7 ans. Prévoir de l’eau, de bonnes chaussures et une tenue chaude. Raquettes fournies par le CPIE. .

Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr

