Balade en raquettes pour découvrir le Haut-Jura en hiver, Lamoura
Lamoura Jura
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-02-04 13:30:00
fin : 2026-02-04 16:30:00
2026-02-04
Venez profiter du Haut-Jura en hiver !
Promenons-nous en raquettes au son de la neige qui crisse, et découvrons les techniques des animaux pour passer l’hiver au mieux.
À partir de 7 ans. Prévoir de l’eau, de bonnes chaussures et une tenue chaude. Raquettes fournies par le CPIE. .
Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 22 97 accueil.espacemosaique@mairie-saint-claude.fr
