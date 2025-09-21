Balade en remontant le canal des moulins et son histoire Écomusée du Battant Charmes

Balade en remontant le canal des moulins et son histoire Écomusée du Battant Charmes dimanche 21 septembre 2025.

Balade en remontant le canal des moulins et son histoire Dimanche 21 septembre, 14h30, 16h30 Écomusée du Battant Vosges

Visite accessible à tous — durée : 2 h pour un circuit de 2 km maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’association innove cette année en vous proposant un circuit de découverte de l’histoire du canal du Moulin. D’une durée d’environ 2 heures, cette balade commentée vous permettra de comprendre l’installation du Battant et l’évolution des rives droite et gauche jusqu’au port de Charmes.

Vous pourrez aussi bénéficier d’une ouverture partielle de l’écomusée.

La balade est organisée en partenariat avec la Ville de Charmes et l’Office de tourisme.

Écomusée du Battant 50 rue du moulin, 88130 Charmes Charmes 88130 Vosges Grand Est 06 81 37 78 59 https://ecomuseedubattant.jimdofree.com/ Datant de 1850, le site est devenu successivement foulon, battant, blanchisserie, atelier mécanique, usine d’électricité, puis scierie. L’écomusée du Battant est le dernier site industriel à avoir fermé, en 1997, et également le plus ancien.

Aujourd’hui, une association propose des visites guidées du site, retraçant 150 ans d’histoire, de 1580 à 1997.

Venez découvrir l’origine du Battant. De 1580 à 1997, Charmes est la seconde ville à avoir eu l’électricité grâce à une turbine, installée en 1894. Le Battant possède un atelier de précision dans de…

© Ecomusée du battant