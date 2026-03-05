BALADE EN SOLEX ET DEGUSTATION DE VINS Palau-del-Vidre

BALADE EN SOLEX ET DEGUSTATION DE VINS

Villeclare Nord Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2026-04-09 16:00:00

fin : 2026-04-30 19:00:00

2026-04-09 2026-04-10 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-30

Balade en Solex (1h30) & apéritif vigneron (1h30) au Domaine de Villeclare à Palau del Vidre. Prenez le guidon et laissez-vous porter sur les petites routes de campagne, à l’écart de la circulation, suivie d’une dégustation des vins.

Uniquement sur réservation.

Villeclare Nord Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Solex ride (1h30) & wine aperitif (1h30) at Domaine de Villeclare in Palau del Vidre. Take the handlebars and let yourself be carried along country roads, away from traffic, followed by a wine tasting.

Reservations required.

