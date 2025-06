Balade en sulky dans le parc du château Le village Suze-la-Rousse 5 juillet 2025 07:00

Drôme

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-31

2025-07-05

En sulky pour arpenter les chemins du parc ! Enfant 7 ans, accompagné d’un adulte. Chaussures fermées fortement recommandées.

Le village Château de Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

Ride a sulky along the park paths! Children under 7, accompanied by an adult. Closed shoes strongly recommended.

German :

Mit dem Sulky durch die Wege des Parks! Kinder 7 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen. Geschlossene Schuhe werden dringend empfohlen.

Italiano :

Cavalcate un sulky lungo i sentieri del parco! Bambini sotto i 7 anni, accompagnati da un adulto. Si raccomanda di indossare scarpe chiuse.

Espanol :

Pasee en sulky por los senderos del parque Niños menores de 7 años, acompañados de un adulto. Se recomienda llevar calzado cerrado.

