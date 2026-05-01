Caudiès-de-Fenouillèdes

BALADE EN TERRE D’ARTISTE EN FENOUILLÈDES

Caudiès-de-Fenouillèdes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Balade en terre d’Artistes vous invite à sa nouvelle édition. Ateliers de pratique, rencontres avec les artistes, démonstrations… cette année plus de 166 artistes vous donnent rendez-vous les 09 et 10 mai en Pyrénées-Orientales.

Dans les villages DU FENOUILLÈDES à Ansignan, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Latour-de-France, Lesquerde, Maury, Rasiguères, Saint-Paul-de-Fenouillet et Trilla.

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Caudiès-de-Fenouillèdes 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Balade en terre d?Artistes invites you to its new edition. Workshops, encounters with artists, demonstrations? this year, more than 166 artists invite you to join them on May 09 and 10 in the Pyrénées-Orientales.

In the FENOUILLÈDES villages of Ansignan, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Latour-de-France, Lesquerde, Maury, Rasiguères, Saint-Paul-de-Fenouillet and Trilla.

L’événement BALADE EN TERRE D’ARTISTE EN FENOUILLÈDES Caudiès-de-Fenouillèdes a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI FENOUILLEDES