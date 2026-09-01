Balade en toue cabanée Rue de la Fontaine Pontivy
mercredi 16 septembre 2026 · Rue de la Fontaine · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Balade en toue cabanée
Rue de la Fontaine Quai fluvial, toue cabanée Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:30:00
fin : 2026-10-01 16:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-17 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-30 2026-10-01
Programme :
– Mercredi 16 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,
– Jeudi 17 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,
– Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h avec l’ouverture du moulin des Récollets,
– Mercredi 23 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,
– Jeudi 24 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,
– Mercredi 30 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,
– Jeudi 1er octobre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure.
En septembre, le mois des entreprises : petit-déjeuner toue, pique-nique, goûter toue, apéro toue et plus encore…
Si demande importante ou groupe de plus de 6 personnes, possibilité de balades à 11h les mercredis et jeudis.
Attention : l’arrêté préfectoral en cours suspend le passage des écluses.
Renseignement et réservations par téléphone. .
Rue de la Fontaine Quai fluvial, toue cabanée Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 95 96 83 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade en toue cabanée Pontivy a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Pontivy (Morbihan)
- JEP : Exposition : Le jeu « Terre des Rohan » vu par son illustratrice Espace Kenere, médiathèque Pontivy 18 septembre 2026
- JEP : Déambulation immersive dans Tréleau, balade et anecdotes Pontivy 19 septembre 2026
- JEP : Le conservatoire de Pontivy Communauté Conservatoire de Pontivy Communauté Pontivy 19 septembre 2026
- JEP : Immersion dans la vie des écuyers et palefreniers au château de Pontivy Château de Pontivy Pontivy 19 septembre 2026
- Le Château de Pontivy accueille Les Ecuyers de l’Histoire, Château de Pontivy, Pontivy 19 septembre 2026