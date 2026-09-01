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AGENDA · Pontivy

Balade en toue cabanée Rue de la Fontaine Pontivy

mercredi 16 septembre 2026 · Rue de la Fontaine · Pontivy

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Rue de la Fontaine
Adresse
Quai fluvial, toue cabanée
Ville
56300 Pontivy
Département
Morbihan
Tarif

Pontivy

Balade en toue cabanée

Rue de la Fontaine Quai fluvial, toue cabanée Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:30:00
fin : 2026-10-01 16:30:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-17 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-30 2026-10-01

Programme :
– Mercredi 16 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,
– Jeudi 17 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,
– Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h avec l’ouverture du moulin des Récollets,
– Mercredi 23 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,
– Jeudi 24 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,
– Mercredi 30 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,
– Jeudi 1er octobre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure.

En septembre, le mois des entreprises : petit-déjeuner toue, pique-nique, goûter toue, apéro toue et plus encore…
Si demande importante ou groupe de plus de 6 personnes, possibilité de balades à 11h les mercredis et jeudis.
Attention : l’arrêté préfectoral en cours suspend le passage des écluses.
Renseignement et réservations par téléphone.   .

Rue de la Fontaine Quai fluvial, toue cabanée Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 95 96 83 72 

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English :

L’événement Balade en toue cabanée Pontivy a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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