Balade en toue cabanée Rue de la Fontaine Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Balade en toue cabanée

Rue de la Fontaine Quai fluvial, toue cabanée Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:30:00

fin : 2026-10-01 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-17 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-30 2026-10-01

Programme :

– Mercredi 16 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,

– Jeudi 17 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,

– Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h avec l’ouverture du moulin des Récollets,

– Mercredi 23 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,

– Jeudi 24 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,

– Mercredi 30 septembre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure,

– Jeudi 1er octobre à 14h et 15h30 avec une balade d’une heure.

En septembre, le mois des entreprises : petit-déjeuner toue, pique-nique, goûter toue, apéro toue et plus encore…

Si demande importante ou groupe de plus de 6 personnes, possibilité de balades à 11h les mercredis et jeudis.

Attention : l’arrêté préfectoral en cours suspend le passage des écluses.

Renseignement et réservations par téléphone. .

Rue de la Fontaine Quai fluvial, toue cabanée Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 95 96 83 72

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English :

L’événement Balade en toue cabanée Pontivy a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté