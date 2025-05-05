Balade en Toue Rue de la Fontaine Pontivy

Balade en Toue Rue de la Fontaine Pontivy lundi 5 mai 2025.

Balade en Toue

Rue de la Fontaine Quai d’embarquement Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-05 14:00:00

fin : 2025-08-16 16:00:00

Date(s) :

2025-05-05 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-16 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-23 2025-08-27 2025-08-28

Balade commentée avec la Toue Cabanée tous les mercredis et jeudis après-midi.

Deux départs 14h et 15h30

12 personnes maximum.

Embarquement au quai fluvial (rue de la fontaine).

Renseignements et réservation préalable par téléphone au 07 84 24 44 03 .

Rue de la Fontaine Quai d’embarquement Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 95 96 83 72

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade en Toue Pontivy a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté