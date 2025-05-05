Balade en Toue Rue de la Fontaine Pontivy
Balade en Toue Rue de la Fontaine Pontivy lundi 5 mai 2025.
Balade en Toue
Rue de la Fontaine Quai d’embarquement Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-05-05 14:00:00
fin : 2025-08-16 16:00:00
Début : 2025-05-05 14:00:00
fin : 2025-08-16 16:00:00
Date(s) :
2025-05-05 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-16 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-23 2025-08-27 2025-08-28
Balade commentée avec la Toue Cabanée tous les mercredis et jeudis après-midi.
Deux départs 14h et 15h30
12 personnes maximum.
Embarquement au quai fluvial (rue de la fontaine).
Renseignements et réservation préalable par téléphone au 07 84 24 44 03 .
Rue de la Fontaine Quai d’embarquement Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 95 96 83 72
