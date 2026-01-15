Balade en tracteur vintage Ferme-musée du Cotentin Rue de Beauvais Sainte-Mère-Église

Balade en tracteur vintage Ferme-musée du Cotentin

Rue de Beauvais Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Montez à bord de la carriole tractée par un Renault de 1969 ! Découverte du chemin bocager longeant la ferme-musée. Balade d’environ 20 min.

Supplément activité 2€/pers en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle.

Départs toutes les 30 min entre 14h30 et 17h. .

Rue de Beauvais Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade en tracteur vintage Ferme-musée du Cotentin

L’événement Balade en tracteur vintage Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-01-15 par Réseau Sites et Musées