Balade en tracteur vintage Ferme-musée du Cotentin Rue de Beauvais Sainte-Mère-Église

Rue de Beauvais Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église Manche
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
2026-04-22
Montez à bord de la carriole tractée par un Renault de 1969 ! Découverte du chemin bocager longeant la ferme-musée. Balade d’environ 20 min.
Supplément activité 2€/pers en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle.
Départs toutes les 30 min entre 14h30 et 17h. .
Rue de Beauvais Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr
