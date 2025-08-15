Balade en trottinette électrique tout-terrain Marais Poitevin départ Vix Départ du chai Prieuré La Chaume Vix
Départ du chai Prieuré La Chaume Chemin de la Chaume Vix Vendée
Tarif : 35 – 35 – 120 EUR
Début : 2025-08-15 09:00:00
fin : 2025-10-15 16:30:00
Vivez une expérience unique au cœur du Marais Poitevin en trottinette électrique tout-terrain !
Accompagnés d’un guide passionné, découvrez les secrets du marais et savourez des produits locaux lors d’une randonnée immersives et ludiques.
• Parcours au départ de Vix « Entre Marais mouillé et desséché »
3 options
Balade à la journée « La Trott’océan »
Du mardi au vendredi
Durée 7h30 90km
Départ à 9h00 Arrivée à 16h30
Réservation 8 jours à l’avance par groupe de 8 personnes
145€ / adulte
120€ / -18 ans et étudiant
Accessible à tous sans difficultés.
Sac à dos fourni avec déjeuner et bouteille d’eau.
Balade le matin « La Trott’immersion »
Du mardi au samedi
Durée 2h30 32km
Départ à 8h45 Arrivée à 11h15
minimum 2 personnes
75€ / adulte
65€ / -18 ans et étudiant
Balade l’après-midi « La Trott’essentiel »
Du lundi au samedi
Durée 1h15 20km
Départ à 14h15 Arrivée à 15h30
Minimum 2 personnes
45€ / adulte
35€ / -18 ans et étudiant
Les parcours sont accessible à tous à partir de 14 ans.
Circuits ouverts d’avril à octobre.
Maximum 8 personnes par balade.
Règlement sécurisé par CB à la réservation.
D’autres parcours sont également proposés au départ de Maillé et Coulon. .
Départ du chai Prieuré La Chaume Chemin de la Chaume Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 89 14 39 mogetteettrottinette@gmail.com
English :
Enjoy a unique experience in the heart of the Marais Poitevin on an all-terrain electric scooter!
German :
Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung im Herzen des Marais Poitevin mit einem geländegängigen Elektrotrottinett!
Italiano :
Godetevi un’esperienza unica nel cuore del Marais Poitevin a bordo di uno scooter elettrico fuoristrada!
Espanol :
Disfrute de una experiencia única en el corazón del Marais Poitevin a bordo de un scooter eléctrico todo terreno
