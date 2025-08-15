Balade en trottinette électrique tout-terrain Marais Poitevin départ Vix Départ du chai Prieuré La Chaume Vix

Départ du chai Prieuré La Chaume Chemin de la Chaume Vix Vendée

Tarif : 35 – 35 – 120 EUR

Début : 2025-08-15 09:00:00

fin : 2025-10-15 16:30:00

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06

Vivez une expérience unique au cœur du Marais Poitevin en trottinette électrique tout-terrain !

Accompagnés d’un guide passionné, découvrez les secrets du marais et savourez des produits locaux lors d’une randonnée immersives et ludiques.

• Parcours au départ de Vix « Entre Marais mouillé et desséché »

3 options

Balade à la journée « La Trott’océan »

Du mardi au vendredi

Durée 7h30 90km

Départ à 9h00 Arrivée à 16h30

Réservation 8 jours à l’avance par groupe de 8 personnes

145€ / adulte

120€ / -18 ans et étudiant

Accessible à tous sans difficultés.

Sac à dos fourni avec déjeuner et bouteille d’eau.

Balade le matin « La Trott’immersion »

Du mardi au samedi

Durée 2h30 32km

Départ à 8h45 Arrivée à 11h15

minimum 2 personnes

75€ / adulte

65€ / -18 ans et étudiant

Balade l’après-midi « La Trott’essentiel »

Du lundi au samedi

Durée 1h15 20km

Départ à 14h15 Arrivée à 15h30

Minimum 2 personnes

45€ / adulte

35€ / -18 ans et étudiant

Les parcours sont accessible à tous à partir de 14 ans.

Circuits ouverts d’avril à octobre.

Maximum 8 personnes par balade.

Règlement sécurisé par CB à la réservation.

D’autres parcours sont également proposés au départ de Maillé et Coulon. .

Départ du chai Prieuré La Chaume Chemin de la Chaume Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 89 14 39 mogetteettrottinette@gmail.com

Enjoy a unique experience in the heart of the Marais Poitevin on an all-terrain electric scooter!

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung im Herzen des Marais Poitevin mit einem geländegängigen Elektrotrottinett!

Godetevi un’esperienza unica nel cuore del Marais Poitevin a bordo di uno scooter elettrico fuoristrada!

Disfrute de una experiencia única en el corazón del Marais Poitevin a bordo de un scooter eléctrico todo terreno

