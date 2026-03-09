Balade en Türkiye Médiathèque Sud Le Mans

Début : 9 mars 2026 à 00h00

Fin : 4 avril 2026 à 00h00

Lieu : Médiathèque Sud, Boulevard Jean Sébastien Bach, 72100, Le Mans

Balade en Türkiye

Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-09
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-03-09

Exposition
Découvrez les richesses de la culture Turque à travers une exposition tenues et costumes traditionnels, objets artisanaux, documents.
Réalisée par la Médiathèque Sud et l’Association Cénomane Multiculturelle, et avec la participation des habitants du quartier…

Aux horaires d’ouverture Sud
Tout public   .

Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Balade en Türkiye Le Mans a été mis à jour le 2026-03-06 par CDT72