Balade en vallée du Rutin à la découverte des Anémones pulsatilles

Plateau et Coteau de Tessé Villaines-la-Carelle Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Anémones pulsatilles, jolies fleurs de printemps !

La vallée du Rutin est connue pour son patrimoine naturel et géologique exceptionnel marqué par la présence de pelouses calcicoles accueillant une diversité d’espèces de plantes et d’animaux dont certaines sont rares et menacées.

Au cours d’une balade, d’environ six kilomètres au coeur de la vallée, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire vous propose d’aller à la découverte de ce patrimoine naturel et géologique remarquable.

Vous aurez l’occasion de découvrir l’Anémone pulsatille, espèce emblématique de la vallée, protégée en région mais aussi la réserve naturelle régionale du coteau et plateau de Tessé, site classé pour sa richesse écologique, habituellement fermé au public.

Animation gratuite, ouverte à tous, sur inscription auprès d’Amélie a.roux@cenpaysdelaloire.fr. .

Plateau et Coteau de Tessé Villaines-la-Carelle 72600 Sarthe Pays de la Loire a.roux@cenpaysdelaloire.fr

English :

Pulsatilla anemones, pretty spring flowers!

L’événement Balade en vallée du Rutin à la découverte des Anémones pulsatilles Villaines-la-Carelle a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Maine Saosnois