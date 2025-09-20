Balade en véhicules anciens et historiques sur la route du sel Lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon Dombasle-sur-Meurthe

Participation de 15€ pour les frais d’organisation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Prenez part à une balade sur la route du sel avec un roadbook culturel et patrimonial. Découvrez à cette occasion, dans la cour du lycée des métiers, des véhicules anciens et historiques, avec des équipages complets ou des élèves du lycée des métiers en tant que navigateurs.

Lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon 2 rue Emile Levassor, 54110 Dombasle-sur-Meurthe Dombasle-sur-Meurthe 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est 08 06 00 54 54 https://lyceedesmetiers.fr [{« type »: « link », « value »: « https://edurl.fr/balade-jep2025 »}] À la suite du collège d’enseignement technique créé grâce à Solvay en 1958, le lycée Levassor est inauguré en 1973. Fussionné avec le lycée Jean Monnet, l’établissement devient, dans les années 2000, le lycée Entre Meurthe-et-Sânon. Il propose des formations professionnelles d’excellence autour de l’automobile, de la chimie, des engins de TP et de la relation client. Le lycée des métiers accueille de manière permanente un Lieu d’Art et de Culture (LAC).

Le bâti du lycée, typique de l’architecture des bâtiments scolaires des années 1970, représente, aujourd’hui, un témoignage singulier, tant dans sa conception que dans son mode de vie. TER Nancy – Lunéville – Saint-Dié : gare de Rosières-aux-Salines. Bus Sub lignes 23 et 24 : arrêt Saulcy. Autoroute A33, sortie Zone des Sables. Stationnement rue Levassor et route de Blainville.

