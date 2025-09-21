Balade en vélo : Calais au fil de l’eau XVIème-XXIème siècles Hôtel de ville de Calais Calais

Balade en vélo : Calais au fil de l’eau XVIème-XXIème siècles Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de ville de Calais Pas-de-Calais

9 km environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Voir et comprendre le vrai fonctionnement du Polder passé (Fort-Nieulay) et actuel, et des Wateringues : l’écoulement des eaux de surface vers la mer autour de Calais-Nord : canaux, aqueduc, stations de pompage, fort écluse, vidage à la mer.

Association Citoyennes et Citoyens du Calaisis pour le Climat (4C)

Hôtel de ville de Calais Place du Soldat Inconnu – 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 46 20 53 http://www.calais.fr [{« type »: « email », « value »: « association@calaispourleclimat.fr »}] En 1885, la fusion de Calais avec Saint-Pierre-de-Calais entraîne la construction d’un nouvel Hôtel de Ville. Le projet confié à l’architecte Louis Debrouwer privilégie une structure en béton. Les travaux s’étendent de 1911 à 1923. L’édifice en briques rouges, d’inspiration néo-renaissance flamande, est dominé par un beffroi de 72 mètres. Les décors des pièces d’apparat, à l’étage, sont d’inspiration Art Déco. Les décors peints sont l’expression d’artistes régionaux dans un style historiciste. L’escalier d’honneur est éclairé par une verrière représentant la prise de Calais par le duc de Guise.

Journées européennes du patrimoine 2025