Balade en vélorail Aspach-Michelbach

Aspach-Michelbach

Début : Samedi 2025-08-01

fin : 2025-10-19

2025-08-01 2025-09-01

En famille, en couple, entre amis, entre collègues, enfourchez ce véhicule original qui n’avancera que par l’entrain que vous mettrez à pédaler.

Une activité insolite et ludique au piémont du massif vosgien. En famille, en couple, entre amis, entre collègues, vous enfourcherez ce véhicule original qui n’avancera que par l’entrain que vous mettrez à pédaler. Bol d’air, charme du paysage, cette balade attrayante d’environ 2 heures comblera les visiteurs à la recherche d’une sortie atypique en pleine nature. .

Whether you’re a family, a couple, friends or colleagues, get on board this original vehicle, which will only go as fast as you pedal it.

Ob mit der Familie, zu zweit, mit Freunden oder Kollegen steigen Sie auf dieses originelle Gefährt, das sich nur durch den Schwung, den Sie beim Treten in die Pedale aufbringen, fortbewegt.

Che siate una famiglia, una coppia, amici o colleghi, salite a bordo di questo originale veicolo che avanza solo se pedalate con forza.

En familia, en pareja, entre amigos o entre colegas, súbete a este original vehículo que sólo avanzará si pedaleas con fuerza.

