Balade en vieux gréement Martine Lieu-dit Le Port Landéda

Balade en vieux gréement Martine

Lieu-dit Le Port Centre de Voile de L’Aber-Wrac’h Landéda Finistère

Début : 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

2025-07-10 2025-07-15 2025-07-17 2025-07-22 2025-07-24 2025-07-29 2025-07-31 2025-08-05 2025-08-07 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-26 2025-08-28 2025-09-02 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30

Votre skipper, vous invite à partager une expérience dans le temps et partir à l’aventure sur le vieux gréement Martine, Sloop goémonier de 1971.

Bateau d’Intérêt Patrimonial, il permet d’embarquer 5 chanceux.ses pour 2 heures de découverte à partir du port de l’Aber-Wrac’h. Plus qu’une balade en mer, les sorties sont de réelles initiations à la voile traditionnelle. Chacun.e, selon ses envies, met la main à la patte pour hisser les voiles ou tenir la barre.

Adepte du slow tourisme, cette balade nautique est faite pour vous ! .

Lieu-dit Le Port Centre de Voile de L’Aber-Wrac’h Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 64

