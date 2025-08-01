Balade en voilier à la découverte des Abers Lieu-dit Le Port Landéda

Balade en voilier à la découverte des Abers

Lieu-dit Le Port Centre de Voile de L’Aber-Wrac’h Landéda Finistère

Début : 2025-08-01 14:30:00

fin : 2025-08-15 16:30:00

2025-08-01 2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28

Explorez avec votre skipper la beauté de l’Aber Wrac’h, vous pourrez participer aux manœuvres et prendre la barre du bateau. Vivez une expérience inoubliable à bord.

Accessible aux PMR.

A partir de 4 ans. Sortie annulée si moins de 4 participants. .

