BALADE ENCADREE EN KAYAK

Cerbère Pyrénées-Orientales

Tarif : 29 – 29 – 29

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 11:00:00

fin : 2026-04-16 14:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Glissez en kayak sur les eaux cristallines de la réserve marine de Cerbère-Banyuls et laissez-vous guider à la découverte d’un écosystème préservé entre falaises et fonds marins exceptionnels. Réservation obligatoire.

Tarif 36€, réduit 29€ (- 15 ans). 120€ forfait famille 2 ad + 2 enf ( 15 ans )

.

Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Glide along the crystal-clear waters of the Cerbère-Banyuls marine reserve in a kayak and discover an ecosystem preserved between cliffs and an exceptional seabed. Reservations required.

Price 36? reduced 29? (under 15s). 120? family package 2 adults + 2 children ( 15 yrs )

L’événement BALADE ENCADREE EN KAYAK Cerbère a été mis à jour le 2026-02-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE