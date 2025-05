Balade Enchantée à Lacres – Desvres, 11 mai 2025 07:00, Desvres.

Pas-de-Calais

Balade Enchantée à Lacres 1 rue du Louvre Desvres Pas-de-Calais

L’Office de Tourisme Intercommunal de Desvres-Samer organise le

Dimanche 11 mai à partir de 13h30 à Lacres Départ de l’église

LA BALADE EN’CHANTEE

Parcours famille de 4km avec 3 spectacles

– Animation nature « Les petites bêtes du sol » par le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale

– Contes musicaux « Mélusine et Satanas » et « Pablo et le roi du Marimba » par la troupe Marimbao

et animation magie par Ludo Magic Show.

A I S 10€ par adulte 8,50€ par enfant (de 5 à 12 ans) + 1 collation offerte

Renseignements et inscriptions obligatoires

Office de Tourisme de Desvres-Samer 1 rue du Louvre 62240 DESVRES

03 21 92 09 09

ou sur .

1 rue du Louvre

Desvres 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 92 09 09

