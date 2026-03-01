Balade enchantée au gré des plantes Chapelle de Sainte Radegonde Lessac

Balade enchantée au gré des plantes

Chapelle de Sainte Radegonde 72 Route de St Germain Lessac Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Balade organisée par l’Association Les Amis du Château de St-Germain-de-Confolens .

Animée par Dorian Paysan tisanier*

Contée en musique par Poiriette Passeuse de Chants et d’Histoires (Cie Foya)

.

Chapelle de Sainte Radegonde 72 Route de St Germain Lessac 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 40 81 lesamisduchateau16@gmail.com

English :

Walk organized by the Association Les Amis du Château de St-Germain-de-Confolens .

Hosted by Dorian Paysan tisanier*

Storytelling with music by Poiriette Passeuse de Chants et d’Histoires (Cie Foya)

