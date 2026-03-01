Balade enchantée au gré des plantes Chapelle de Sainte Radegonde Lessac
Balade enchantée au gré des plantes Chapelle de Sainte Radegonde Lessac dimanche 29 mars 2026.
Balade enchantée au gré des plantes
Chapelle de Sainte Radegonde 72 Route de St Germain Lessac Charente
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Balade organisée par l’Association Les Amis du Château de St-Germain-de-Confolens .
Animée par Dorian Paysan tisanier*
Contée en musique par Poiriette Passeuse de Chants et d’Histoires (Cie Foya)
.
Chapelle de Sainte Radegonde 72 Route de St Germain Lessac 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 40 81 lesamisduchateau16@gmail.com
English :
Walk organized by the Association Les Amis du Château de St-Germain-de-Confolens .
Hosted by Dorian Paysan tisanier*
Storytelling with music by Poiriette Passeuse de Chants et d’Histoires (Cie Foya)
