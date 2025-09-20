Balade enchantée « Dans la vallée de Anna » Chapelle de La Trinité – Plouzané Plouzané

Balade enchantée « Dans la vallée de Anna » Samedi 20 septembre, 10h30 Chapelle de La Trinité – Plouzané Finistère

L’heure indiquée est l’heure de départ, merci de vous présenter 15 minutes avant. Chaque balade dure 1h30 et fait environ 3 km. Pensez à venir avec des chaussures et une tenue adaptées. Réservation à partir du 2/09.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Suivez la guide Caroline pour une balade enchantée aux abords de la Vallée de Sainte-Anne et de la Chapelle de La Trinité. Mêlant petites et grandes histoires, vous découvrirez cet itinéraire sous un nouveau jour.

RDV sur le parking de l’école Anita Conti – Tout public à partir de 5 ans.

animation@plouzane.fr
Chapelle de La Trinité – Plouzané
chapelle de La Trinité
29280 Plouzané
Finistère
Bretagne

Mathieu Le Gall/Ville de Plouzané