Balade enchantée Rue de la République Givry

Balade enchantée Rue de la République Givry jeudi 24 juillet 2025.

Balade enchantée

Rue de la République Halle ronde Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 20:30:00

fin : 2025-07-24 22:00:00

Date(s) :

2025-07-24

Départ de la Halle ronde à 20 h 30 En huit étapes et quelques pauses, Jean-Claude Dufourd évoquera l’histoire de Givry et Elvira Stratinskaya, soprano vous enchantera… Durée 1 h 30 Retour à la Halle ronde pour une coupe de crémant…

Participation adulte 10 euros et gratuit pour les moins de 18 ans.

Réservation obligatoire au 03 85 41 58 82 ou en ligne sur www.animation2c.fr .

Rue de la République Halle ronde Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

English : Balade enchantée

German : Balade enchantée

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade enchantée Givry a été mis à jour le 2025-07-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I