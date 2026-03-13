Balade enfant à cheval ferme de Vovady Montregard
Balade enfant à cheval ferme de Vovady Montregard vendredi 10 avril 2026.
Balade enfant à cheval
ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire
Tarif : 65 – 65 – 70 EUR
65€ pour les adhérents, non adhérents 70€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 09:00:00
fin : 2026-04-10 17:00:00
Date(s) :
2026-04-10
9h à 17h Balade équestre enfant à la journée du débutant au galop 3
65€ pour les adhérents, non adhérents 70€
Réservation 06 17 37 48 67
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ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com
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English :
9 a.m. to 5 p.m. Full-day children’s riding beginners to gallop 3
65? for members, non-members 70?
Bookings 06 17 37 48 67
L’événement Balade enfant à cheval Montregard a été mis à jour le 2026-03-13 par Haut Pays du Velay Tourisme