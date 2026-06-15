Sénergues

Balade entre chanson et théâtre Sénergues

Sénergues Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La balade de la cascade à Sénergues entre chansons et théâtre, suivie d’une séance de cinéma à 22h.

Organisé par la communauté de communes de Conques-Marcillac

5 arrêts faits de chanson et scènes de théâtre, drôles, absurdes durée de la balade et animations = 1h30 .

Sénergues 12320 Aveyron Occitanie contact@theatreacontrevoix.com

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English :

A walk to the S%E9nergues Waterfall featuring songs and theater, followed by a movie screening at 10 p.m.

Organized by the Conques-Marcillac Community of Municipalities

L’événement Balade entre chanson et théâtre Sénergues Sénergues a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)