Balade entre légendes et Nature Plantes et légendes de sorcières Rendez-vous au stade de football junior du village Puygiron 28 juin 2025 09:00

Drôme

Balade entre légendes et Nature Plantes et légendes de sorcières Rendez-vous au stade de football junior du village Chemin de la Tuilliere Puygiron Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

8 à 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-06-28 11:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Balade entre légendes et Nature Découvrez les arbres, arbustes et plantes médicinales utilisées par les sorcières.

Cueillez et fabriquez votre propre bâton de fumigation aux plantes sauvages et magiques

.

Rendez-vous au stade de football junior du village Chemin de la Tuilliere

Puygiron 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes secretsdessentiers@gmail.com

English :

Discover the trees, shrubs and medicinal plants used by witches.

Gather and make your own fumigation stick using wild and magical plants

German :

Spaziergang zwischen Legenden und Natur Entdecken Sie die Bäume, Sträucher und Heilpflanzen, die von den Hexen verwendet wurden.

Sammeln Sie und stellen Sie Ihren eigenen Räucherstab aus wilden und magischen Pflanzen her

Italiano :

Una passeggiata tra leggende e natura Scoprite gli alberi, gli arbusti e le piante medicinali utilizzate dalle streghe.

Raccogliete e realizzate il vostro bastone di fumigazione con piante selvatiche e magiche

Espanol :

Un paseo entre leyendas y naturaleza Descubra los árboles, arbustos y plantas medicinales utilizados por las brujas.

Recoge y fabrica tu propio palo de fumigar utilizando plantas silvestres y mágicas

L’événement Balade entre légendes et Nature Plantes et légendes de sorcières Puygiron a été mis à jour le 2025-05-29 par Montélimar Tourisme Agglomération