Balade entre mémoire et modernité Mireuil La Rochelle

Balade entre mémoire et modernité Samedi 20 septembre, 16h30 Mireuil Charente-Maritime

Prix libre et conscient. Réservation obligatoire.

Des premières fermes aux grands ensembles construits en urgence dans les années 50, cette balade vous embarque dans une exploration urbaine riche en histoire et en émotions.

Une promenade guidée entre passé et présent, nourrie de souvenirs d’habitant·es, de lieux de partage, d’initiatives associatives et d’espaces verts. Vous découvrirez un quartier en perpétuelle transformation.

L’éclaireur urbain vous fait découvrir « son » Mireuil : un quartier de résilience, de mixité, de solidarité et d’humanité.

Mireuil Rue de Bel-air, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Mireuil Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

© L’Alternative Urbaine La Rochelle