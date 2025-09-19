Balade entre nature urbaine et renouveau collectif Villeneuve-les-Salines La Rochelle

Balade entre nature urbaine et renouveau collectif 19 et 20 septembre Villeneuve-les-Salines Charente-Maritime

Prix libre et conscient. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T17:30:00+ – 2025-09-19T19:+

Fin : 2025-09-20T10:30:00+ – 2025-09-20T12:+

Entre marais regorgeant de biodiversité, jardins partagés, micro-ferme et parcs, laissez-vous embarquer dans l’histoire singulière d’un quartier populaire construit en partie sur d’anciens marais salants.

Guidé·es par des éclaireurs urbains passionnés, vous partirez à la rencontre d’un Villeneuve vivant, ponctué de fresques, mosaïques, espaces verts et anecdotes… entre mémoire ouvrière et renouveau collectif.

Un moment convivial pour découvrir autrement un quartier en mouvement, riche en initiatives citoyennes et en vie locale !

Villeneuve-les-Salines Av. Billaud Varenne, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Villeneuve-les-Salines Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://larochelle.alternative-urbaine.com/nos-balades-grand-public/ »}]

