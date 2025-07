Balade entre sources et étangs Festival au grès du jazz Chalet du club vosgien Lemberg

Chalet du club vosgien 7 Mont des baies Lemberg Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Lundi Lundi 2025-08-11 15:00:00

fin : 2025-08-11 18:00:00

2025-08-11

Balade silencieuse, balade contée ou balade découverte, le festival Au grès du jazz tisse un lien profond avec son cadre naturel à La Petite Pierre au cœur des Vosges du Nord.

Bien plus qu’un simple événement musical, ces balades incarnent une fusion harmonieuse entre la musique et l’environnement, invitant les festivalièr.es à explorer les richesses de la région. Les balades offrent une expérience unique, où la découverte de la musique se mêle aux murmures des arbres et au chant des oiseaux. Une immersion totale dans la nature.

Une grande marche entre nature et patrimoine, des sources de la Zinsel à celles de la Horn, en passant par les étangs de Hasselfurth et Entenbaechel. Entre paysages remarquables, anecdotes historiques et pauses musicales, une découverte complète du pays de Bitche.

Il n’est pas nécessaire de réserver venez simplement au point de rendez-vous concert associé Gabi Hartmann à la citadelle de Bitche.Tout public

Chalet du club vosgien 7 Mont des baies Lemberg 57620 Moselle Grand Est +33 3 87 06 49 32

English :

A silent stroll, a storytelling stroll or a discovery stroll, the Au grès du jazz festival weaves a deep bond with its natural setting at La Petite Pierre in the heart of the Vosges du Nord.

Much more than a simple musical event, these strolls embody a harmonious fusion between music and the environment, inviting festival-goers to explore the riches of the region. The walks offer a unique experience, where the discovery of music blends with the murmur of trees and birdsong. A total immersion in nature.

A long walk between nature and heritage, from the springs of the Zinsel to those of the Horn, via the Hasselfurth and Entenbaechel ponds. Remarkable landscapes, historical anecdotes and musical interludes make for a complete discovery of the Pays de Bitche.

No need to book? just come along to the meeting point associated concert: Gabi Hartmann at the Bitche citadel.

German :

Das Festival Au grès du jazz knüpft eine tiefe Verbindung zu seiner natürlichen Umgebung in La Petite Pierre im Herzen der Nordvogesen.

Die Spaziergänge sind mehr als nur ein musikalisches Ereignis, sie verkörpern eine harmonische Verschmelzung von Musik und Umwelt und laden die Festivalbesucher dazu ein, den Reichtum der Region zu erkunden. Die Wanderungen bieten ein einzigartiges Erlebnis, bei dem sich die Entdeckung der Musik mit dem Flüstern der Bäume und dem Gesang der Vögel vermischt. Ein totales Eintauchen in die Natur.

Eine große Wanderung zwischen Natur und Kulturerbe, von den Quellen der Zinsel bis zu denen des Horns, über die Teiche von Hasselfurth und Entenbaechel. Zwischen bemerkenswerten Landschaften, historischen Anekdoten und musikalischen Pausen, eine vollständige Entdeckung des Bitcher Landes.

Eine Reservierung ist nicht erforderlich ? kommen Sie einfach zum Treffpunkt Begleitkonzert: Gabi Hartmann in der Zitadelle von Bitche.

Italiano :

Passeggiata silenziosa, passeggiata narrativa o passeggiata di scoperta, il festival Au grès du jazz intreccia un legame profondo con il suo ambiente naturale a La Petite Pierre, nel cuore dei Vosgi del Nord.

Molto più di un semplice evento musicale, queste passeggiate incarnano una fusione armoniosa tra musica e ambiente, invitando gli spettatori del festival a esplorare le ricchezze della regione. Le passeggiate offrono un’esperienza unica, in cui la scoperta della musica si fonde con il mormorio degli alberi e il canto degli uccelli. Un’immersione totale nella natura.

Una grande passeggiata tra natura e patrimonio, dalle sorgenti dello Zinsel a quelle del Corno, passando per gli stagni di Hasselfurth e Entenbaechel. Con i suoi paesaggi notevoli, gli aneddoti storici e gli intermezzi musicali, è una scoperta completa del Pays de Bitche.

Non è necessario prenotare, basta presentarsi al punto d’incontro concerto associato: Gabi Hartmann alla cittadella di Bitche.

Espanol :

Paseo silencioso, paseo cuentacuentos o paseo de descubrimiento, el festival Au grès du jazz teje un profundo vínculo con su entorno natural en La Petite Pierre, en el corazón de los Vosgos del Norte.

Mucho más que un simple evento musical, estos paseos encarnan una armoniosa fusión entre música y entorno, invitando a los asistentes al festival a explorar las riquezas de la región. Los paseos ofrecen una experiencia única, donde el descubrimiento de la música se mezcla con el murmullo de los árboles y el canto de los pájaros. Una inmersión total en la naturaleza.

Un gran paseo por la naturaleza y el patrimonio, desde los manantiales del Zinsel hasta los del Cuerno, pasando por los estanques de Hasselfurth y Entenbaechel. Con sus notables paisajes, anécdotas históricas e interludios musicales, es todo un descubrimiento del Pays de Bitche.

No hace falta reservar… basta con venir al punto de encuentro concierto asociado: Gabi Hartmann en la ciudadela de Bitche.

L’événement Balade entre sources et étangs Festival au grès du jazz Lemberg a été mis à jour le 2025-07-24 par OT DU PAYS DE BITCHE