Balade entre terre et mer à la découverte du site d’Omaha Beach, Parking du bout de la rue de la 2ème Division US, Saint-Laurent-sur-Mer

Balade entre terre et mer à la découverte du site d’Omaha Beach Lundi 8 juin, 10h00 Parking du bout de la rue de la 2ème Division US Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T10:00:00+02:00 – 2026-06-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-08T10:00:00+02:00 – 2026-06-08T12:00:00+02:00

Lors de la journée mondiale des océans 2026 venez découvrir ce paysage magnifique mais fragile entre terre et mer. Lors de cette sortie nous découvrirons les richesses de la faune et de la flore de ce site exceptionnel mais aussi ses fragilités. Ce sera l’occasion de s’initier aux comportements vertueux et durables.

Journée mondiale de l’océan (asso internationale : World Ocean Network) : 8 juin

Grand public.

Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com

(2-3km/2h) – Niveau 1

Parking du bout de la rue de la 2ème Division US Parking du bout de la rue de la 2ème Division US SAINT-LAURENT-SUR-MER Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]

Lors de la journée mondiale des océans 2026 venez découvrir ce paysage magnifique mais fragile entre terre et mer. Lors de cette sortie nous découvrirons les richesses de la faune et de la flore d…