Balade entre terre et mer à la découverte du site d’Omaha Beach, Parking du bout de la rue de la 2ème Division US, Saint-Laurent-sur-Mer
Balade entre terre et mer à la découverte du site d’Omaha Beach, Parking du bout de la rue de la 2ème Division US, Saint-Laurent-sur-Mer lundi 8 juin 2026.
Balade entre terre et mer à la découverte du site d’Omaha Beach Lundi 8 juin, 10h00 Parking du bout de la rue de la 2ème Division US Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T10:00:00+02:00 – 2026-06-08T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-08T10:00:00+02:00 – 2026-06-08T12:00:00+02:00
Lors de la journée mondiale des océans 2026 venez découvrir ce paysage magnifique mais fragile entre terre et mer. Lors de cette sortie nous découvrirons les richesses de la faune et de la flore de ce site exceptionnel mais aussi ses fragilités. Ce sera l’occasion de s’initier aux comportements vertueux et durables.
Journée mondiale de l’océan (asso internationale : World Ocean Network) : 8 juin
Grand public.
Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com
(2-3km/2h) – Niveau 1
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