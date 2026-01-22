Balade entre Weinbourg et Sparsbach Dossenheim-sur-Zinsel
Balade entre Weinbourg et Sparsbach Dossenheim-sur-Zinsel dimanche 22 février 2026.
Balade entre Weinbourg et Sparsbach
rue du stade Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-22 13:30:00
fin : 2026-02-22 16:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Sortie d’une demi-journée entre Weinbourg et Sparsbach. Pour un niveau facile à moyen, venez apprécier la nature avec une balade accompagnée par notre animateur et guide, Michel Kister.
Sortie d’une demi-journée entre Weinbourg et Sparsbach.
Pour un niveau facile à moyen, venez apprécier la nature avec une balade accompagnée par notre animateur et guide, Michel Kister. 0 .
rue du stade Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est presidence@cvdoss.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Half-day outing between Weinbourg and Sparsbach. For easy to intermediate hikers, come and enjoy nature on a walk accompanied by our leader and guide, Michel Kister.
L’événement Balade entre Weinbourg et Sparsbach Dossenheim-sur-Zinsel a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre