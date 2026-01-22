Balade entre Weinbourg et Sparsbach

rue du stade Dossenheim-sur-Zinsel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 13:30:00

fin : 2026-02-22 16:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Sortie d’une demi-journée entre Weinbourg et Sparsbach. Pour un niveau facile à moyen, venez apprécier la nature avec une balade accompagnée par notre animateur et guide, Michel Kister.

Sortie d’une demi-journée entre Weinbourg et Sparsbach.

Pour un niveau facile à moyen, venez apprécier la nature avec une balade accompagnée par notre animateur et guide, Michel Kister. 0 .

rue du stade Dossenheim-sur-Zinsel 67330 Bas-Rhin Grand Est presidence@cvdoss.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Half-day outing between Weinbourg and Sparsbach. For easy to intermediate hikers, come and enjoy nature on a walk accompanied by our leader and guide, Michel Kister.

L’événement Balade entre Weinbourg et Sparsbach Dossenheim-sur-Zinsel a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre